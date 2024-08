A16 richting Rotterdam dicht vanwege pulp op wegdek

De A16 van Breda naar Rotterdam is dicht omdat een vrachtwagen een lading aardappelpulp heeft verloren bij Hendrik-Ido-Ambacht. Het wegdek is "spiegelglad", meldt Rijkswaterstaat.

Het is nog onduidelijk hoe de vrachtwagen de lading kon verliezen. Aanvankelijk werd gemeld dat het om houtsnippers ging, maar het bleek om aardappelpulp te gaan. Het schoonmaken van de weg duurt naar verwachting tot 11.00 uur.

Automobilisten worden omgeleid via de grote parkeerplaats langs de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat kan de vertraging oplopen tot anderhalf uur.

Omleidingen

Verkeer vanuit Breda kan het best omrijden via Gorinchem (over de A59, A27 en A15). Vanuit Roosendaal is het raadzaam om te rijden via de Heinenoordtunnel (A59, A29, A15).

Vanwege de omleidingen is er ook file ontstaan op de N3, in de richting van de aansluiting met de A15, schrijft de regionale omroep Rijnmond.