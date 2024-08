Adviseur Zelensky rekent op Russisch protest: 'Russen merken nu wat oorlog is'

Sinds een paar weken woedt de oorlog tussen Oekraïne en Rusland niet meer alleen op Oekraïens grondgebied: door de Oekraïense aanval in de Russische Koersk-regio zijn de kaarten opnieuw geschud. Tegelijkertijd gaan de Russische aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Nieuwsuur sprak met Mychajlo Podoljak, een van de belangrijkste militaire adviseurs van president Zelensky. Hij denkt dat het Oekraïense offensief in Koersk voor politieke verandering kan zorgen in Rusland.

"Russen merken nu wat oorlog inhoudt. Twee jaar was 't oké: je weet dat er ergens mensen gedood worden, maar jij hebt er geen last van. Nu komen de problemen wel heel dichtbij, en dat zet de politiek onder druk."

Een week na de aanval schreef Podoljak al op X dat Oekraïne geen interesse heeft in het bezet houden van Russisch grondgebied. "Maar als we het hebben over potentiële onderhandelingen, moeten we Rusland aan tafel krijgen. Onder onze eigen voorwaarden."

Publieke opinie

In gesprek met Nieuwsuur licht Podoljak toe dat die politieke druk op Rusland vooral moet komen vanuit de Russische bevolking. Met het tegenoffensief probeert Oekraïne de publieke opinie in Rusland te beïnvloeden. "De oorlog verschuift naar Russisch gebied. Dan volgt een grootschalig protest en dat zal politieke verandering tot gevolg hebben in Rusland. Dat is de enige weg naar een rechtvaardig einde aan deze oorlog."

Inmiddels worden zo'n 20.000 inwoners uit de regio Koersk opgevangen in Moskou. De meeste Moskovieten willen niets zeggen over het Oekraïense offensief, maar een enkeling durft zich wel uit te spreken: