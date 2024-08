Rus klopt Bogdan en speelt voor het eerst sinds 2011 tweede ronde US Open

Arantxa Rus heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlandse tennisspeelster won met 6-4, 7-6 (5) van de Roemeense speelster Ana Bogdan, de nummer 91 van de WTA-ranking.

De 33-jarige Rus haalt voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde in New York. Verder dan de laatste 32 kwam ze nooit.

Eerste zege

Vier keer eerder hadden Rus en Bogdan elkaar ontmoet en steeds trok de Roemeense aan het langste eind. Dit jaar in Cluj had ze daar wel al een tiebreak in de derde set voor nodig. Dit keer trof Bogdan een tegenstandster die er flink op los sloeg.

Rus (WTA-93) wist liefst 30 winners te slaan en kreeg zo de Roemeense klein. Na twee uur en een kwartier had ze de winst binnen.

Rus treft in de volgende ronde de als dertiende geplaatste Emma Navarro. De Amerikaanse rekende in de eerste ronde in 6-1 6-1 af met Anna Blinkova uit Rusland.