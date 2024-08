Griekspoor wint eerste partij US Open in drie sets, ook Djokovic door

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 28-jarige tennisser (nummer 40 op de ATP-ranking) won met 6-1, 6-3, 7-6 (6) van de Indiër Sumit Nagal (ATP-73).

Griekspoor neemt het morgen in New York in de volgende ronde op tegen Argentijn Sebastián Báez. De nummer 21 van de plaatsingslijst versloeg in de eerste ronde de Italiaan Luciano Darderi in vier sets: 6-4 6-7 (3) 6-0 7-6 (4).

Djokovic door

Olympisch kampioen Novak Djokovic won ook zijn partij in de eerste ronde. De Serviër was met 6-2, 6-2, 6-4 te sterk voor Moldaviër Radu Albot.

Djokovic treft in de volgende ronde landgenoot Laslo Djere.