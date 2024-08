Gebruik laptop op veel scholen verplicht, lang niet elke ouder kan dat betalen

Dat een groeiende groep ouders de kosten moeilijk kan dragen, is voor een samenwerkingsverband van twaalf hulporganisaties - waaronder Leergeld, Ouders & Onderwijs, de PO- en VO-Raad - reden om de oproep te doen aan het kabinet: financier digitale lesmiddelen voortaan net als schoolboeken uit publieke middelen.

Van den Biggelaar: "Het is belachelijk dat kinderen een laptop nodig hebben om aan de leerplicht te voldoen, maar dat ouders bij een particuliere stichting als de onze moeten aankloppen om deze te kunnen betalen. We voeren deze discussie al jaren, er moet nu maar eens een oplossing komen."

Geen extra middelen

Uit een steekproef van Nieuwsuur bij ruim vijftig middelbare scholen blijkt dat er grote verschillen bestaan in de manier waarop scholen laptoponderwijs vormgeven en financieren. Welke laptop een school voorschrijft, hoe hoog de kosten voor de ouders zijn en welke financiële steunregelingen er beschikbaar zijn, verschilt per gemeente en per school.

Zo kan het zijn dat een leerling in Zeist zelf verantwoordelijk is voor de aanschaf van een MacBook, terwijl een leeftijdgenoot in Oosterhout een laptop van school krijgt.

Daarnaast zijn de kosten voor sommige scholen reden om de laptop dan maar helemaal te schrappen. Zoals op de Cobbenhagenscholen in Tilburg. "Op onze vestiging havo-atheneum werken we sinds enige jaren met laptops", vertelt directeur Ronald Verschuren. Maar op de direct naastgelegen Cobbenhagen-mavo ontbreken de laptops nog. "Een flink deel van de ouders zou die kosten moeilijk kunnen dragen, dus zien we er vooralsnog vanaf."

Volgens Verschuren ontbreekt het aan overheidsbeleid. "Scholen hebben wel de verantwoordelijkheid voor digitale lesmiddelen gekregen, maar geen extra middelen. Laptops kosten serieus geld, als we dat uit eigen zak moeten betalen, gaat dat ten koste van andere dingen."