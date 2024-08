Meerdere steekpartijen bij straatfestival in Londen, ruim 200 arrestaties

De politie in Londen heeft maandag 230 arrestaties verricht tijdens het Notting Hill Carnival. Op het meerdaagse jaarlijkse evenement in West-Londen zijn gisteren vijf mensen neergestoken. Twee van hen verkeren in levensgevaar, meldt de politie op X.

Daarnaast raakten 35 agenten gewond bij aanvallen door het publiek en zijn er 49 wapens in beslag genomen. Zondag werden er ook al drie mensen neergestoken. Een 32-jarige vrouw is toen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was haar toestand maandagavond nog altijd kritiek.

In Londen is een grote politiemacht ingezet voor het Notting Hill Carnival, een van de grootste straatfestivals ter wereld. Het is een van de langstlopende, gratis toegankelijke straatfeesten in Groot-Brittannië, dat ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het festival heeft als hoogtepunt een grote parade met levendig gekostumeerde artiesten, muziek en dans. De afgelopen jaren is het geweld tijdens de festiviteiten ook toegenomen.

Politiecommissaris Adelekan, die de leiding heeft over de politieoperatie tijdens het festival, zei maandag het geweld beu te zijn: "Gisteren zagen we dat de eerste dag werd ontsierd door onaanvaardbaar geweld. Ternauwernood kon worden voorkomen dat iemand overleed. Dit moest een 'familiedag' zijn, een feest geschikt voor alle leeftijden", zegt de commissaris.

Extra bevoegdheden

De 32-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis kritiek ligt, was met haar jonge kind naar het evenement gegaan. "We zijn het beu om elk jaar dezelfde woorden te zeggen. We zijn het zat om families te vertellen dat hun dierbaren ernstig gewond zijn geraakt, of erger", zei Adelekan, die vervolgens de gemeenschap aansprak om de politie te helpen geweldplegers op te sporen.

"Of het nu gaat om informatie over een eerder incident dat nu wordt onderzocht, of om informatie over iemand die vandaag naar komt om een misdaad te plegen, vertel het ons alstublieft. Het is niet overdreven om te zeggen dat je daarmee een leven kunt redden."

De politie had tot vannacht 2 uur lokale tijd extra bevoegdheden in het Carnival-gebied om mensen te kunnen fouilleren en om ze op te dragen gezichtsbedekking te verwijderen.