Geen vermisten meer na instorten ijsgrot in IJsland, zoektocht beëindigd

De zoektocht naar vermisten in de ijsgrot die zondag instortte in IJsland is beëindigd omdat er niemand meer wordt gezocht. Alle leden van een groep toeristen die zich in of bij de grot bevonden toen die instortte zijn geteld. Hierdoor is het definitieve aantal slachtoffers hetzelfde gebleven: één man overleed ter plaatse en een vrouw is naar een ziekenhuis in de hoofdstad Reykjavik overgebracht. Beide slachtoffers zijn Amerikaanse staatsburgers, meldde de politie.

De reddingsoperatie begon zondag rond 15.00 uur lokale tijd toen een ijsgrot was ingestort bij de Breidamerkurjokull-gletsjer in het zuidoosten van IJsland. 200 reddingswerkers zochten met de hand door het ijskoude puin om twee mensen te vinden die vermist zouden zijn. Maar de IJslandse politie heeft nu vastgesteld dat er geen vermisten meer zijn. Die conclusie werd getrokken nadat uit de gegevens van de touroperator bleek dat er 23 mensen aanwezig waren bij de ijsgrottour, en niet 25 zoals aanvankelijk werd aangenomen.

Reddingswerkers zijn gisteren wel doorgegaan met zoeken totdat al het ingestorte ijs was verplaatst. "Het is aan het licht gekomen dat niemand onder het ijs lag", meldde de politie daarna.

Populaire bestemming

De Vereniging van IJslandse Berggidsen heeft naar aanleiding van het ongeluk opgeroepen tot een onderzoek en strengere regels voor tochten door ijsgrotten. Gletsjertochten tijdens de warmere zomermaanden kunnen erg gevaarlijk zijn, aldus de vereniging. Het toeristenbureau werkt aan een rapport voor de regering om regelgeving te bespreken.

Minister van Toerisme Lilja Alfredsdóttir heeft aangekondigd dat de kwestie in het parlement wordt besproken. IJsgrotten zijn een populaire bestemming voor bezoekers aan IJsland, waarbij touroperators klanten de kans bieden om "de binnenkant van gletsjers te verkennen" en de blauwe kleur en "verbluffende patronen" in het ijs te zien.