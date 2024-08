Dambreuk in Sudan lijkt uit te lopen op grote humanitaire ramp

Dammen, wegen en bruggen waren ook voor het uitbreken van de burgeroorlog in april 2023 al in slechte staat. Omdat de strijdende partijen hun geld alleen aan de oorlog besteden, is er van de infrastructuur weinig meer over.

Ook in de rest van het land laten de gevolgen van de zware regenval zich voelen. Er zijn 132 mensen omgekomen door overstromingen en 118.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. In deze cijfers is de ramp bij Port Sudan niet meegerekend.