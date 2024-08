Juventus wint ruim van Verona, pakt koppositie met dubbelslag voor Vlahovic

Juventus heeft gewonnen van Hellas Verona en is na twee speelrondes als enige ploeg in de Serie A nog foutloos. Na de 3-0 overwinning op Como vorige week kreeg ook Hellas Verona met 3-0 klop.

De recordkampioen, die met de jongste basisopstelling (gemiddeld 24 jaar en 31 dagen) sinds 1971 aantrad, stelde niet teleur. Na een slimme pass van Kenan Yildiz, die met zijn 19 jaar de jongste speler op het veld was, schoot Dusan Vlahovic Juventus op 1-0.

De Serviër leek ook de 2-0 te maken, maar de kopbal van Nicolò Savona, die vlak voor de lijn door Vlahovic werd aangeraakt, werd uiteindelijk op naam van de rechtsback gezet.

Net na rust maakte Jackson Tchatchoua een onhandige overtreding in de zestien, waarna Vlahovic vanaf elf meter feilloos de 3-0 binnenschoot. Juventus nam daarna gas terug, terwijl het machteloze Verona niet in staat was om iets terug te doen.