VN voegt zich bij kritiek op Mexicaanse plannen voor gekozen rechters

Correspondent Midden-Amerika Boris van der Spek:

"Regeringspartij Morena heeft de macht in Mexico. Na de afgelopen verkiezingen kreeg de partij een absolute meerderheid in het parlement en in de senaat komt het twee zetels tekort voor zo'n meerderheid. Critici vrezen dat de partij direct invloed krijgt op autonome organen en in het juridisch systeem als leden van die partij gaan meedoen aan bijvoorbeeld rechtersverkiezingen.

Voor verkiezingen worden uiteraard campagnes gevoerd. En in Mexico betekent dat met name op lokaal en regionaal niveau dat die deels gefinancierd of beïnvloed worden door de georganiseerde misdaad. Die bendes kunnen met deze hervorming ook meer macht krijgen in Mexico.

Banken als Fitch en Morgan Stanley waarschuwden al tegen de hervormingen en de waarde van de Mexicaanse peso is de afgelopen tijd enorm gedaald. De kritiek en weerstand is groot, maar gezien de macht van Morena en de hervormingsdrang van de president lijken deze plannen het de komende maand nog, als het Congres aantreedt en López Obrador zijn laatste maand ingaat, te gaan halen."