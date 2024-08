Olympisch kampioene Zheng moeizaam door op US Open, geen problemen voor Gauff

Olympisch kampioene Zheng Qinwen heeft met moeite de tweede ronde van de US Open bereikt. De Chinese nummer zeven van de wereldranglijst trof in haar eerste partij de Amerikaanse Amanda Anisimova, op papier een zware loting. Dat bleek ook op de baan, maar Zheng won met 4-6, 6-4, 6-2.

Anisimova werd met een wildcard toegelaten tot het laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen, maar is na een finaleplek in Toronto, anderhalve week geleden, wel de mondiale nummer vijftig.

Vermoeid na olympische titel

Zheng moest na haar olympische titel allerlei festiviteiten ondergaan en kwam moe aan in New York, waar ze vorig jaar kwartfinaliste was. De Chinese begon stroef, maar nam na 1-5 de regie langzaam over.

De set bleek niet meer te redden, maar ze had haar ritme wel gevonden. Ze bewoog en serveerde beter (acht aces in de tweede set) en steeds vaker had de Amerikaanse het nakijken.

Geen problemen voor Gauff

Titelverdedigster Coco Gauff bereikte de tweede ronde wel zonder problemen. De Amerikaanse nummer drie van de wereldranglijst had iets meer dan een uur nodig om Varvara Gratsjeva te verslaan: 6-2, 6-0.