Celstraf voor man die filmde hoe bekende verdronk in Rosmalense plas

Een man die niet ingreep toen een bekende van hem verdronk, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van acht weken, waarvan vijf voorwaardelijk.

De 55-jarige man kwam zijn kennis in juli 2022 tegen op een locatie voor methadonverstrekking, waar verslaafden worden geholpen met afkicken. Daarna dronk het duo een paar halve liters bier en ontstond bij een van de mannen het idee om naar een fontein in het midden van de plas Het IJzeren Kind in Rosmalen te zwemmen.

De man die ging zwemmen vroeg of de ander dat wilde filmen, en dat deed hij. Toen de man een paar keer onder water ging en vervolgens roerloos met zijn gezicht naar beneden in het water lag, ging de man aan de kant minutenlang door met filmen. Hij voorzag de video's bovendien van commentaar, schrijft Omroep Brabant.

Dolletje

De filmende man greep niet in om omdat hij dacht dat de ander hem voor de gek hield en het water in probeerde te lokken, verklaarde hij in de rechtbank: "Ik had echt niet door dat hij dood aan het gaan was. Ik denk: die maakt een dolletje. Ik had 'm echt wel gered als 'ie om hulp had geroepen", citeert Omroep Brabant de man.

Uiteindelijk belde hij het noodnummer. Toen de hulpdiensten zo'n tien minuten later ter plekke waren, had de man zijn vriend zelf uit het water gehaald en tevergeefs mond-op-mondbeademing gegeven. Volgens omstanders was de man flink overstuur toen hij doorhad dat het foute boel was.

'Tien minuten niets gedaan'

De officier van justitie had een onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De rechter concludeerde dat de man nooit heeft gewild dat zijn vriend verdronk, maar had hij sneller moeten handelen.

"Hij lag met zijn hoofd omlaag in het water en kon geen adem halen", aldus de rechter. "En u benoemt dat ook in de filmpjes. U hebt tien minuten niets gedaan, terwijl u wel de gelegenheid had. Toen u eenmaal wel het water inging, was het al te laat."

Bij de veroordeling woog de rechter mee dat de man zwakbegaafd is en net zijn leven weer op de rit had. Hij heeft een woning en op zijn strafblad van 42 pagina's staan vooral strafbare feiten van jaren geleden. De man gaf aan in hoger beroep te gaan.