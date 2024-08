'Pijnbestrijding bij plaatsen spiraal trekt vrouwen misschien wel over de streep'

Dat Wielenga bij plaatsingen nooit pijnbestrijding heeft gebruikt, is vanwege de huidige richtlijn. Wie buiten die richtlijn om wil handelen, moet een goede reden hebben.

Bij een aantal ziekenhuizen is het mogelijk om sedatie, oftewel een roesje, te krijgen tijdens het plaatsen van de spiraal. Dit is een soort lichte narcose, waardoor je er weinig tot niets van meekrijgt. Zo'n roesje is een optie als je bijvoorbeeld heel erg bang bent en de drempel zo wordt verlaagd.

Onvoldoende bewijs

In de VS is het advies over de procedure voor het plaatsen van een spiraal deze maand aangepast. De gezondheidsdienst CDC informeert artsen nu hoe ze hun patiënten kunnen adviseren over pijnbestrijding. Zo zijn er gels of sprays met het verdovende middel lidocaïne, die de pijn mogelijk kunnen verzachten.

Dat is ook een van de opties waar het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) nu naar kijkt. Een prima idee, vindt Wielenga. "Ik denk dat je de groep die te bang is voor de pijn wellicht over de streep trekt om toch een spiraal te laten zetten. Dat lijkt me een mooie ontwikkeling, want de spiraal is een van de veiligste vormen van anticonceptie en voorkomt ongewenste zwangerschappen."