Tienduizenden euro's per centimeter verdienen, Duplantis doet het met de polsstok

"Hij is enorm snel en heeft een goede ruimtelijke oriëntatie", ziet Blom.

Feestjes geen probleem

Dat Duplantis zijn wereldrecord na Parijs flink heeft gevierd, maakt het volgens Blom en Vloon niet per se knapper dat hij na een kleine drie weken weer in bleek om een nieuw wereldrecord neer te zetten.

"Hij profiteert juist van Parijs. Als deze poging in november was gedaan, was het moeilijker", meent Blom. Volgens de Nederlander heeft Duplantis toegewerkt naar de Spelen en plukt hij daar in Polen nog steeds de vruchten van. "Hij is gewoon nog steeds goed in vorm."

De feestjes en de drank hebben ook weinig invloed, vertelt Blom: "Als hij nou een marathon had gelopen, was het anders geweest. Bij polsstokhoogspringen gebruik je hele andere energiestructuren in het lichaam. Hij was binnen een paar dagen hersteld."