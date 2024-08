Complotdenker 'Bodegraven' krijgt boetes en celstraf als ze niet stopt met uitingen

Een vrouw die beweert dat in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een 'satanistisch-pedonetwerk' bestaat, moet stoppen met het delen van deze complottheorie. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald.

Sinds begin april 2023 deelt de oud-agent uit Doetinchem op sociale media berichten waarin ze uitlatingen van anderen over onder meer kindermoorden door een satanisch-pedofiel netwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk herhaalt. Bewijs daarvoor is nooit geleverd.

Als de vrouw daar niet mee ophoudt, moet ze per keer dat ze de complottheorie verspreidt een bedrag van 5000 euro betalen, met een maximum van 400.000 euro.

Ze moet zestig dagen de cel in als dat bedrag bereikt wordt en ze zich nog steeds niet houdt aan het verbod. Ook heeft de rechter de vrouw verplicht eerdere uitingen over dit complot te verwijderen van sociale media.

8 augustus droeg de gemeente haar op te stoppen met het verspreiden van het complot en haar eerdere berichten hierover te verwijderen. Aan dit verzoek gaf ze geen gehoor. Ze is dit "in nog heftigere bewoordingen nog meer gaan doen", stelt de rechtbank vast.

Het complot

Verschillende complotdenkers, onder wie de vrouw uit Doetinchem, beweren dat in de gemeente een satanisch-pedofiel netwerk bestaat dat kinderen misbruikt en vermoordt. Bedenker van dit complot is Joost Knevel, die in het Zuid-Hollandse Bodegraven opgroeide. Hij beweerde dat hij in de jaren 80 slachtoffer was geworden van dit netwerk. Bewijs daarvoor is nooit geleverd.

Hij zei dat onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel en een lokale huisarts hierbij betrokken waren. Complotdenkers Micha Kat en Wouter Raatgever zijn met dit verhaal aan de haal gegaan en besteedden hier op hun socialemediakanalen aandacht aan. Ze werden daarvoor veroordeeld. De RIVM-topman en de huisarts, maar ook Mark Rutte ontvingen doodsbedreigingen als gevolg van de beschuldigingen van de complotdenkers.

Hun onbewezen uitlatingen leidden er ook toe dat in 2020 graven van kinderen op een begraafplaats in Bodegraven werden overspoeld door bloemen, tot onvrede en verdriet van nabestaanden, bewoners en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De begraafplaats moest als gevolg van overlast worden beveiligd.

Voor het bestaan van dit satanisch-pedofiele netwerk bestaat geen enkel bewijs, oordeelt de rechtbank. Dit is in eerdere rechtszaken al meerdere keren vastgesteld. "Ook nu ontbreekt iedere feitelijke aanwijzing daarvoor." De rechter noemt de inhoud van de uitingen van de vrouw zeer bedreigend en beschadigend voor inwoners en medewerkers van de gemeente.

Complotdenkers bij zaak aanwezig

Bij de zitting vorige week waren veel sympathisanten aanwezig, onder wie Max van den Berg. Hij zat vijf maanden in de cel voor het bedreigen van Sigrid Kaag nadat hij met een brandende fakkel voor haar huis stond, terwijl hij complottheorieën vertelde.

