Dartduo Van Gerwen/Noppert stoomt door naar kwartfinales op WK

Darters Michael van Gerwen en Danny Noppert hebben de sterke opening van vrijdag op het WK voor landenteams een passend vervolg gegeven. Na de 5-1 winst op Brazilië, werd zaterdagavond het Spaanse duo Toni Alcinas en Jesús Noguera met 2-0 verslagen.

Van Gerwen opende de wedstrijd met winst op Alcinas. In de tweede ronde geldt een best-of-7-legs en de Brabander haar daar weinig moeite mee. Van Gerwen won met 4-0. In de tweede partij had Noppert het een stuk lastiger met Noguera. Bij een 3-3 stand kreeg de 29-jarige Fries zes matchdarts tegen, maar hij hield stand en won toch met 4-3.

In de kwartfinale van zondag wacht buurland Duitsland, bestaande uit het duo Max Hopp en Gabriel Clemens. Eerder op zaterdagavond versloegen zij Griekenland met 2-0, op vrijdagavond werd Finland opgerold met 5-0. Zondag worden gelijk ook de halve finales en de finale gespeeld.

Nederland is tegen Duitsland de favoriet. Op de 'Order of Merit', de wereldranglijst van de PDC, staat Clemens 32ste. Hopp is de nummer 34. Ter vergelijking: Van Gerwen voert die ranglijst aan, Noppert staat 21ste. De andere kwartfinalisten zijn Engeland, Oostenrijk, Canada, België, Wales en Australië.