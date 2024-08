WHO wil 135 miljoen euro voor bestrijding mpox

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt 135 miljoen euro nodig te hebben voor de bestrijding van mpox. De WHO bestempelde de opmars van een nieuwe variant van het mpox-virus begin deze maand als internationale noodsituatie.

De organisatie komt vandaag met een plan om het virus, eerder bekend als apenpokken, een halt toe te roepen. De WHO zegt dat internationaal een gecoördineerde aanpak nodig is om verspreiding tegen te gaan en levens te redden. Het gaat onder meer om het inzetten van extra medisch personeel in de Afrikaanse landen waar het virus om zich heen grijpt en het vaccineren van de bevolking daar.

Vandaag werd ook bekend dat Duitsland 100.000 doses van een mpox-vaccin doneert. De vaccins komen uit de voorraad van de strijdkrachten, zegt een regeringswoordvoerder.

Forse uitbraak in Congo

Het uitroepen van de noodsituatie volgde na een forse uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Het virus is ook opgedoken in omliggende landen.

Afgelopen dinsdag meldde Congo de afgelopen week meer dan 1000 nieuwe mpox-gevallen. In hun laatste update over de uitbraak meldde de Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC dat er dit jaar in twaalf Afrikaanse landen meer dan 21.300 vermoedelijke of bevestigde gevallen en 590 sterfgevallen zijn gemeld.

Ook in Nederland

Het virus werd voor het eerst bij mensen vastgesteld in 1970 in de Democratische Republiek Congo. Iedereen kan het mpox-virus krijgen: het komt voor bij bij jong en oud en voornamelijk in Afrikaanse landen.

In 2022 dook een mildere variant op in Europa - ook in Nederland. In het Westen is de ziekte zelden dodelijk.