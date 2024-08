Winkelketen Bristol vraagt 'met pijn in het hart' faillissement aan

De Nederlandse tak van Bristol heeft faillissement aangevraagd. Daarmee verdwijnt het winkelbedrijf na zo'n 60 jaar uit Nederland. Ongeveer 370 werknemers verliezen hun baan.

"Het is met pijn in het hart dat wij het faillissement moeten aanvragen voor Bristol BV", laat de Belgische topvrouw Elise Vanaudenhove weten. Maar onverwacht kwam het niet. Al sinds 2019 kampt het moederbedrijf in Vlaanderen met economische problemen. Dat er daarna een pandemie volgde en de energiekosten sterk stegen hielp niet.

'De laatste etappe'

Afgelopen maanden zakte het doek voor Bristol steeds wat verder. In België werd een overnamekandidaat gevonden voor de winkels daar. In Nederland lukte dat niet. In juni gooide het de deuren hier open voor koopjesjagers met een totale leegverkoop. Ook de inkomsten daarvan bleken niet genoeg om de schulden af te lossen.

En dus gaat de van oorsprong Nederlandse schoenenketen - die sinds 1991 in Belgische handen is - na ruim een halve eeuw definitief uit de winkelstraat verdwijnen.

Vanaudenhove: "Sinds duidelijk werd dat er voor Bristol geen toekomst meer is, hebben we er alles aan gedaan om het verhaal zo netjes mogelijk af te sluiten en vandaag is daar de laatste etappe van in Nederland."