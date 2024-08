Campenaerts keert terug bij Visma om volgende Tour-droom waar te maken

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het officieel: Victor Campenaerts rijdt vanaf volgend jaar weer voor wielerploeg Visma-Lease a Bike. De 32-jarige Belg tekent een contract voor drie jaar bij het Nederlandse team, waar hij in 2016 en 2017 ook al voor uitkwam.

Campenaerts won vorige maand voor het eerst een rit in de Tour de France. In de achttiende etappe was hij na een lange vlucht zijn medekoplopers te snel af in de sprint.

Na afloop vloeiden de tranen bij de tijdritspecialist, voor wie het winnen van een Touretappe het absolute hoogtepunt van zijn carrière is. "Hier droomde ik al heel lang van", reageerde hij geëmotioneerd.