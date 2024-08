Podcast De Dag: Het Rotterdam van Carola Schouten

De aankomend burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, kan haar borst nat maken, want Rotterdam is geen makkelijke stad om te besturen. Dat zeggen Rotterdammers zelf en zei ook vertrekkend burgemeester Aboutaleb gisteren tijdens zijn afscheid. Hoewel Schouten de stad goed kent, en er volgens de gemeenteraad ook goed past, is haar taak complex.

In deze podcast hoor je verschillende bekende en minder bekende Rotterdammers met hun boodschap aan de nieuwe burgemeester. En Eeva Liukku, hoofdredacteur van het Rotterdamse journalistieke platform Vers Beton, schetst hoe moeilijk het is voor de burgemeester om aan de verwachtingen te voldoen - deels door de altijd kritische houding van Rotterdammers, maar ook omdat de mogelijkheden van een burgemeester beperkt zijn.

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: IJsbrand Terpstra en Lieke Loman