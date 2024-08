Doden en tientallen vermisten na dambreuk in Sudan

In het noordoosten van Sudan zijn tientallen mensen vermist geraakt door overstromingen als gevolg van een dambreuk na zware regenval. Zeker vier mensen zijn overleden, maar gevreesd wordt voor veel meer slachtoffers. Een lokale functionaris sprak van zeker zestig doden.

In de staat Rode Zee, die grenst aan de gelijknamige zee, zijn huizen in de buurt van de Arbaat-dam onder water gelopen. Hulpdiensten zijn naar het gebied gestuurd om mensen te redden die naar hogergelegen gebieden zijn gevlucht en daar vast zijn komen zitten.

Volgens het hoofd van het waterbeheer is de schade aanzienlijk. Het stuwmeer bij de Arbaat-dam voorzag de bevolking van drinkwater.

Land in oorlog

De dam ligt op 40 kilometer ten noorden van Port Sudan, een kuststad waar veel topfunctionarissen in het land naartoe zijn gevlucht nadat in april 2023 een burgeroorlog was uitgebroken tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF).

Door de oorlog is de civiele infrastructuur verwoest, net als het toch al gebrekkige zorgsysteem. Naar schatting tienduizenden mensen zijn omgekomen en ruim tien miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Meer dan de helft van de bevolking van ruim 25 miljoen mensen heeft dringend humanitaire hulp nodig.

De bevolking wordt verder bedreigd door een cholera-uitbraak, die wordt aangewakkerd door overstromingen en slechte sanitaire voorzieningen. Op 12 augustus stelde de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak vast. Sindsdien steeg het aantal besmettingen naar 650 en het aantal sterfgevallen naar 28, verdeeld over vijf staten.

Hulpgoederen

Vorige week kwamen voor het eerst sinds februari hulpgoederen de staat Darfur binnen, via de stad Adré in het oosten van buurland Tsjaad. Lang werd de grens dichtgehouden door het regeringsleger, omdat de RSF-militie het grootste deel van Darfur in handen heeft. De regering zegt de grensovergang drie maanden open te houden om meer voedselhulp het land in te krijgen.

Uit een rapport van een internationale organisatie bleek onlangs dat zo'n 500.000 bewoners van vluchtelingenkamp Zamzam in het noorden van Darfur honger lijden. De humanitaire hulpcommissie van de regering ontkende daarna stellig dat in het kamp sprake is van hongersnood.

Onze correspondent sprak vorig jaar in een vluchtelingenkamp met mensen uit Darfur, die vertelden over de verschrikkingen daar: