Vanavond op tv: Grootschalige Russische aanval in Oekraïne

Grootschalige Russische aanval in Oekraïne

Rusland heeft Oekraïne vannacht op grote schaal bestookt met drones en raketten. Het zou gaan om aanvallen op zeker vijftien regio's, mogelijk een vergelding voor de terreinwinst van Oekraïne in Koersk. Delen van Kyiv zitten zonder stroom en water. Ondertussen is in Frankrijk de Russische techmiljardair Pavel Doerov van de berichtenapp Telegram gearresteerd. Over de reden van zijn arrestatie is officieel nog niets bekendgemaakt.

Vanavond een reportage uit Moskou en een gesprek met de militair-strategische adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De actuele ontwikkelingen bespreken we met Oost-Europadeskundige Bob Deen.