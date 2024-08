Oud-toptrainer Eriksson op 76-jarige leeftijd overleden

Eriksson stond als trainer bekend als een charismatisch en positief leider. Hij is het bekendst van zijn termijn als bondscoach van het Engelse nationale elftal tussen 2001 en 2006. De Zweed was de eerste buitenlandse trainer ooit voor The Three Lions.

Voor die tijd vierde Eriksson echter al veel andere successen. In 1982 baarde hij opzien door met het Zweedse IFK Göteborg de UEFA Cup te winnen, waarna hij werd aangesteld bij de Portugese topclub Benfica. Daar haalde hij opnieuw de UEFA Cup-finale, die echter verloren ging.

Later leidde Eriksson Italiaanse topclubs als AS Roma, Fiorentina, Sampdoria en Lazio. Met die laatste club haalde hij ook een UEFA Cup-finale die verloren ging en werd hij landskampioen in 2000.

De laatste jaren van zijn trainerscarrière was Eriksson actief in Azië, als clubcoach in China en bondscoach van de Filippijnen,