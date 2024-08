Explosies bij woning en schoonheidssalon in Den Haag

In Den Haag zijn vannacht vlak na elkaar twee explosieven afgegaan. De eerste explosie was bij een woning in de wijk Moerwijk. Enkele minuten later volgde een tweede ontploffing bij een schoonheidssalon in de buurt.

Het eerste incident was rond 03.00 uur bij een portiekwoning aan de Reviusstraat. Daar sneuvelden meerdere ramen en raakte een deur beschadigd, meldt Omroep West. Enkele bewoners zijn door de hulpdiensten nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

Niet veel later was er een explosie bij een schoonheidssalon aan de nabijgelegen Lau Mazirellaan. Volgens de omroep raakten de voordeur en de gevel van het pand zwaar beschadigd. Ook de ramen ernaast zijn gesneuveld.

De politie doet onderzoek naar de explosies en bekijkt ook of er een verband is. Er is nog niemand aangehouden.