'Italiaanse justitie onderzoekt rol kapitein bij zinken superjacht'

Het Italiaanse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de rol die de kapitein heeft gespeeld bij de ramp met het superjacht Bayesian, dat vorige week zonk voor de kust van Sicilië. Dat melden Italiaanse media. Zeven opvarenden kwamen om het leven toen het schip in zwaar weer terechtkwam en omsloeg.

De 51-jarige Nieuw-Zeelandse kapitein James Cutfield was de gezagvoerder en was daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Hij en veertien anderen overleefden het ongeval.

De Italiaanse justitie onderzoekt of hem meervoudige doodslag en het veroorzaken van schipbreuk door nalatigheid ten laste kunnen worden gelegd.

Veel vragen

Een week na de ramp zijn er nog veel vragen over hoe het zo mis kon gaan. Zo is het de vraag waarom vijftien opvarenden op tijd een reddingsvest wisten te grijpen, terwijl zeven anderen - allen passagiers - te laat waren. Mogelijk lagen ze te slapen, wat de vraag oproept waarom bemanningsleden hen niet hebben gewaarschuwd.

Volgens aanklagers komt dat mogelijk doordat de ramp zich snel voltrok. Dat het schip in de problemen kwam, zou het gevolg kunnen zijn van een valwind - een plaatselijke, krachtige wind die tijdens zware onweersbuien neerdaalt en snel veel schade kan veroorzaken. Aanvankelijk ging men ervan uit dat het jacht was getroffen door een waterhoos.

Een andere vraag is waarom kapitein Cutfield en de bemanning niet waren voorbereid op de storm. Cutfield verklaarde volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera tegen de politie dat hij zich geen zorgen maakte over het weer, omdat er geen stormwaarschuwing was afgegeven.

Ook is onduidelijk hoe het jacht kon zinken, aangezien het was ontworpen op het weerstaan van extreme weersomstandigheden. De baas van het bedrijf dat het superjacht heeft ontworpen wees met de beschuldigende vinger naar de bemanning, die volgens hem niet "in staat van paraatheid" was. De passagiers hadden niet in hun hutten mogen verblijven, maar op een centrale verzamelplaats moeten zijn, zo stelt hij.

Techmiljardair

De eigenaar van het 56 meter lange superjacht, de Britse techmiljardair Mike Lynch (59), had familie, vrienden en collega's uitgenodigd voor een vakantie op het superjacht. Hij vierde daarmee dat hij was vrijgesproken in een jarenlange fraudezaak in de Verenigde Staten.

Lynch kwam om het leven, net als zijn 18-jarige dochter. Zijn vrouw, tevens de moeder van zijn dochter, overleefde het wel. Inmiddels zijn de lichamen van alle zeven slachtoffers geborgen. Ze waren in het scheepswrak naar de zeebodem gezonken.