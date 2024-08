Nieuwe koers VVD: toch iets doen tegen arbeidsmigratie

Jarenlang was het nauwelijks een onderwerp bij de VVD, maar nu willen de liberalen dat er toch iets gedaan wordt tegen het stijgende aantal arbeidsmigranten dat in Nederland werkt. "Wij willen niet naar nul: we hebben werknemers uit andere landen hard nodig. Maar het moeten er wel minder worden dan nu", zegt Kamerlid Thierry Aartsen in het AD.

Aartsen schreef een 'visiestuk' dat inmiddels door zijn fractiegenoten is omarmd. Tot nu toe zag de VVD als ondernemerspartij vooral de aantrekkelijke kanten van arbeidsmigratie; goedkope arbeidskrachten die werk doen waar veel Nederlanders hun neus voor ophalen. Maar werkbezoeken aan allerlei sectoren hebben Aartsen tot een ander inzicht gebracht, lichtte hij vanochtend toe in het NOS Radio 1 Journaal.

"Toptalenten, zoals bij technologiebedrijven als ASML, die willen we juist behouden. Die hebben we keihard nodig, die leveren een enorme bijdrage aan de economie. Maar laagbetaalde mensen in de kassen, slachthuizen en distributiecentra, daar willen we kijken of het een tandje minder kan."

Het grote aantal arbeidsmigranten, vooral uit Oost-Europa, veroorzaakt allerlei problemen, vindt Aartsen. "Overbewoning, maatschappelijke problemen, overlast. De arbeidsmigratie is de afgelopen jaren verviervoudigd. Dat is gewoon te veel." Volgens het CBS werken er inmiddels meer dan 1,2 miljoen buitenlanders in Nederland. Ongeveer een kwart miljoen is hoogopgeleid, oftewel kennismigrant.

Alternatief: robots

De VVD wil het vooral aantrekkelijker maken voor werkgevers om in plaats van voor arbeidsmigranten te kiezen voor innovatie en mechanisatie. "Laat de tomaten door een robot plukken. Die kan ook 's nachts werken en heeft veel minder vaak last van zijn rug."

Om die robotisering in te zetten wil Aartsen subsidies en belastingvoordelen aan bedrijven geven. Als dat onvoldoende resultaat heeft "moet op een gegeven moment ook gekeken worden of er andere middelen zijn om te sturen op minder arbeidsmigranten", staat in zijn stuk. Hij denkt dan aan het verhogen van de premies die werkgevers met veel arbeidsmigranten betalen over het loon van hun werknemers. Daardoor wordt het duurder om ze in dienst te nemen.