Grote Russische luchtaanval: drie doden en explosies door heel Oekraïne

Rusland voert een grote luchtaanval uit op Oekraïne, waarbij tot nu toe volgens Oekraïense autoriteiten drie mensen zijn omgekomen. In regio's door het hele land zijn explosies gemeld door drones en raketten. De aanval lijkt de grootste in weken te zijn.

Volgens de Oekraïense premier Shmyhal zijn vijftien regio's getroffen door de Russische raket- en drone-aanvallen, meer dan de helft van de Oekraïense regio's. Behalve doden vielen er ook gewonden, zegt Shmylal op Telegram.

Het lijkt erop dat de aanval is gericht op de energie-infrastructuur. Ook in Kyiv waren explosies te horen. In sommige delen van de hoofdstad is de stroom uitgevallen en komt er geen water meer uit de kraan, zegt de burgemeester. De aanval begon rond middernacht.

In Loetsk, een stad in het noordwesten, zou een appartementencomplex zijn beschadigd door de luchtaanvallen. Daar kwam iemand om het leven. Een ander slachtoffer viel in de regio Dnipro. Daar braken meerdere branden uit. Ook in de zuidoostelijke regio Zaporizja viel een dode.

Op sociale media zijn beelden te zien van Oekraïners die schuilen in metrostations, onder meer van deze Oekraïense krant: