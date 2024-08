Grote Russische luchtaanval: doden, gewonden en explosies door heel Oekraïne

De Oekraïense energieproducent DTEK zegt dat er nu gebruik wordt gemaakt van noodstroom en dat medewerkers in het hele land hard aan het werk zijn om de stroom weer aan te krijgen.

Winter

"Het is voor het eerst in weken dat er weer zo grootschalig wordt aangevallen", zegt Driebergen. "Je moet je voorstellen: ongeveer 80 procent van de elektriciteitsvoorziening in Oekraïne is al verwoest door Rusland de afgelopen maanden. In het voorjaar waren er veel van dit soort aanvallen. Maar het lijkt erop dat Rusland de laatste restjes van wat nog werkt in Oekraïne ook kapot wil schieten."

Het platleggen van die infrastructuur is nu nog niet zo'n ramp, want in de zomer hebben mensen nog geen verwarming nodig en is het nog lang licht. "Maar in de winter is het echt een groot probleem", zegt hij. "Die wordt vermoedelijk heel erg zwaar."