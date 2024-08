Bedrijven krijgen korting als ze niet altijd stroom afnemen

De beheerder van het hoogspanningsnet, Tennet, sluit vandaag het eerste energiecontract af waarbij een grootverbruiker niet altijd elektriciteit kan afnemen of leveren. Het gaat om Giga Storage, dat een grote batterij gaat bouwen in Delfzijl.

In het contract staat dat het bedrijf 85 procent van de tijd gebruik kan maken van de hoogspanningsaansluiting. Door genoegen te nemen met een beperkte leveringszekerheid worden de transportkosten van het bedrijf gehalveerd en komt het niet op de wachtlijst te staan.

Op dit moment staan er in Nederland in totaal zo'n 9500 bedrijven op de wachtlijst voor een nieuwe of een zwaardere elektriciteitsaansluiting. Nog eens 10.000 bedrijven wachten op een aansluiting om stroom te kunnen leveren. De capaciteitsproblemen op het stroomnet zijn er niet de hele dag, maar beperken zich tot piekmomenten.

Door bedrijven te verleiden om mee te bewegen met vraag en aanbod van duurzame elektriciteit, probeert Tennet de problemen op die piekmomenten op te lossen. De wachtlijsten voor bedrijven om aangesloten te worden op het net kunnen dan verminderd worden. Als tegemoetkoming betalen de bedrijven die zo'n contract afsluiten de helft minder voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Dat kan voor grote afnemers miljoenen euro's per jaar schelen.

Meer weten over de problemen op het stroomnet? In de video leggen we uit wat er speelt: