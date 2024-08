Iconisch honkbaltenue Babe Ruth verpulvert veilingrecords: 24,1 miljoen dollar

Of het precies zo is gegaan, valt niet helemaal te bewijzen. Uit de (korrelige) beelden die van het moment bestaan, wijst Ruth inderdaad iets aan. Maar of hij daadwerkelijk een homerun aankondigde? Daarvoor zullen we Ruth maar op zijn woord moeten geloven.

Het is in ieder geval een moment dat bijna honderd jaar na dato nog tot de verbeelding spreekt. Het wordt in de Verenigde Staten beschouwd als een van de hoogtepunten van het 'gouden tijdperk' van het honkbal.

Het shirt dat Ruth op dat moment aan had, kreeg vannacht het ongekende prijskaartje van 24,1 miljoen. Hij zou het in de jaren '40 hebben gegeven aan een golfvriend, die het later aan een verzamelaar verkocht voor iets minder dan een miljoen dollar.

De hand van God en de riem van Ali

Het vorige veilingrecord in de sportwereld was ook afkomstig uit het honkbal. Een plakplaatje van honkballer Mickey Mantle als rookie uit 1952 werd twee jaar geleden voor 12,6 miljoen dollar geveild.

Daarmee werd onder anderen Diego Maradona afgetroefd. Het shirt dat de Argentijnse voetballer aanhad toen hij met de hand scoorde op het WK 1986 tegen Engeland, de beruchte 'hand van God', was enkele maanden daarvoor voor 9,3 miljoen dollar verkocht.

Verder zien we in de top tien verschillende historische sportartikelen, van het handgeschreven olympisch manifest tot de kampioensgordel die bokser Muhammad Ali won na The Rumble in the Jungle. Volgens Sportico, gespecialiseerd in de zakelijke kant van sport, zijn dit de duurste sportitems ooit: