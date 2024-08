Privacywaakhond legt hoogste straf ooit op: 290 miljoen euro boete voor Uber

Taxidienstenbedrijf Uber krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 290 miljoen euro. Dat is de hoogste boete die de privacywaakhond ooit heeft opgelegd. Het bedrijf, dat zijn Europese hoofdkantoor in Nederland heeft, krijgt die boete omdat het gegevens van Europese taxichauffeurs doorgaf aan de Verenigde Staten zonder daarbij de privacyregels te volgen.

AP spreekt van "een ernstige overtreding". Het bedrijf verzamelde onder meer locatiegegevens, foto's, betaalgegevens en identiteitsbewijzen. In sommige gevallen zijn volgens AP ook strafrechtelijke en medische gegevens van chauffeurs verzameld.

Uber heeft die informatie ruim twee jaar lang doorgestuurd naar het Amerikaanse hoofdkantoor van het bedrijf, zonder daarbij de persoonsgegevens voldoende te beschermen. Uber heeft eind vorig jaar maatregelen genomen, waardoor de regels niet meer worden overtreden.

'Onterecht'

Het bedrijf laat in een persverklaring weten dat het in beroep gaat tegen de boete, desnoods bij de rechter. Uber noemt de boete onjuist, onterecht en onrechtvaardig. Volgens Uber was er onduidelijkheid over de privacyregels, maar heeft het bedrijf zich er toch aan gehouden.

Een woordvoerder van Uber licht aan de NOS toe dat ze ook zelf contact hebben opgenomen met de AP over de onduidelijkheid rondom de privacyregels. Toen heeft de waakhond volgens Uber niet gezegd dat het bedrijf de regels overtrad.

Franse chauffeurs

Het onderzoek begon nadat meer dan 170 Franse chauffeurs een klacht hadden ingediend bij een Franse mensenrechtenorganisatie, die vervolgens weer melding maakte bij de Franse evenknie van de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding werd vervolgens doorgegeven aan de Nederlandse AP, omdat het Europese hoofdkantoor in Amsterdam staat.

Het bedrag is bepaald aan de hand van de standaardregel dat een boete maximaal 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf mag zijn. Uber had vorig jaar een omzet van 34,5 miljard euro.

Derde boete

De vorige hoogste boete van de AP was ook al voor Uber. Toen ging het om een bedrag van 10 miljoen euro. Die boete werd opgelegd omdat het bedrijf jarenlang te weinig openheid gaf over hoelang gegevens van Europese chauffeurs bewaard werden. Ook tegen die boete is het bedrijf in beroep gegaan.

De AP beboette Uber ook al in 2018, toen met 600.000 euro. Die boete kreeg het bedrijf omdat een datalek te laat werd gemeld.