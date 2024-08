Politie voert actie: geen agenten bij Feyenoord-Ajax

Politiebonden hebben opnieuw een actie aangekondigd bij een eredivisiewedstrijd. Dit keer gaat het om de klassieker tussen Feyenoord en Ajax, komende zondag in De Kuip in Rotterdam. Bij die wedstrijd zal geen politie aanwezig zijn.

Bij het duel zijn overigens alleen fans van de thuisclub in het stadion: vanwege incidenten in het verleden is uitpubliek al jaren niet welkom bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Dat dat echter geen garantie is voor een rustig verloop bleek vorig jaar bij Ajax-Feyenoord in Amsterdam. Toen braken rellen uit nadat de wedstrijd was gestaakt vanwege vuurwerk op het veld.

Vroegpensioen

De politie voert al maanden actie voor een betere vroegpensioenregeling. Die acties gaan door, omdat de regering volgens het Landelijk Actiecentrum Politieacties geen signalen geeft dat er wordt gewerkt aan "een fatsoenlijk vroegpensioen".

Tijdens Feyenoord-Ajax, zondagmiddag, wordt een vakbondsbijeenkomst georganiseerd waar politiemensen heen kunnen. Voor operationele werkzaamheden bij De Kuip zijn zij "niet beschikbaar", aldus het LAC.

De politieacties startten in mei met het uitschrijven van minder bekeuringen, het sluiten van politiebureaus voor publiek en lawaaiacties met sirenes. Deze maand werden vervolgens eredivisiewedstrijden aangegrepen om actie te voeren.

Drie jaar eerder stoppen

GroenLinks-PvdA en SP pleitten vorige week voor het behoud van de huidige Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor mensen met een zwaar beroep, die in 2025 afloopt. Minister Van Hijum van Sociale Zaken zei daarop dat hij "absoluut het belang van dit onderwerp" zag, maar waarschuwde ook gelijk voor de financiële consequenties.

Maar de politiebonden zijn niet tevreden met de huidige RVU. Daarmee kunnen agenten weliswaar drie jaar eerder stoppen, maar vaak moeten ze hun inkomen dan met spaargeld aanvullen. Bovendien is er gedurende die jaren ook geen pensioenopbouw meer, terwijl de laatste jaren daarin juist zwaar meewegen.