23 mensen doodgeschoten in Pakistan, mogelijk etnisch geweld

In de Pakistaanse provincie Beloetsjistan zijn vannacht zeker 23 mensen doodgeschoten. Volgens de Pakistaanse politie blokkeerden gewapende mannen een snelweg en haalden ze passagiers uit hun voertuigen. Daarna controleerden ze hun identiteitsbewijzen en openden ze het vuur.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Volgens een Pakistaanse politiechef waren de meeste slachtoffers afkomstig uit de provincie Punjab.

In het verleden hebben separatisten uit de provincie Beloetsjistan vaker aanvallen op mensen uit Punjab uitgevoerd. Enkele uren voor de aanval waarschuwde de verboden groepering Baluch Liberation Army dat mensen weg moesten blijven van de snelwegen.

Afgelopen april vond een soortgelijke aanval plaats. Gewapende mannen hielden toen een bus aan, controleerden de identiteitsbewijzen van de passagiers en schoten negen mensen uit Punjab dood.

Sluimerende opstand

In Beloetsjistan is al jaren sprake van een sluimerende opstand. De grootste provincie van Pakistan beschikt over natuurlijke rijkdommen als olie kolen, gas, koper en goud, maar is ook de armste provincie. Volgens de Beloetsjen, een volk uit de regio, worden die rijkdommen ingepikt door de centrale regering.

De provincie Beloetsjistan is ook de thuishaven van islamitische extremisten, die vaak aanvallen uitvoeren op leden van de sjiitische minderheid.