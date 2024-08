8.000 stroopwafels, wind en een verdwenen draaiorgel: vier dagen F1 vanaf het circuit

Zondag, 11.14 uur

Hoeveel stroopwafels gaan er eigenlijk wel niet doorheen in zo'n weekeinde in de paddock? De bakkers tellen ze niet. "Ik denk zo'n 8.000. Verstappen is nog niet langs geweest bij ons, maar Daniel Ricciardo en George Russell wel", zegt bakker Maico Vergunst.

De stroopwafelkraam staat weer gewoon buiten. Het weer is eindelijk stabiel, het is een mooie zondagochtend in Zandvoort. Maar wat valt op? Het draaiorgel is verdwenen. "Ik denk dat ze bij McLaren geklaagd hebben", lacht Vergunst. "Ik was de vier nummers die ze de hele tijd herhaalden ook wel een beetje beu."