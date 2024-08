Grote brand in loods met oliebollenkramen in Tholen

In het Zeeuwse Tholen is een loods met oliebollenkramen in brand gevlogen. De veiligheidsregio Zeeland meldt dat de brandweer de loods gecontroleerd laat uitbranden.

Voor de brand zijn extra blusvoertuigen uit de regio opgeroepen. "Ongeveer 60 brandweerlieden van verschillende posten uit Zeeland en West-Brabant worden ingezet", klinkt het op X. De hulpdiensten wisten te voorkomen dat de brand oversloeg op een naastgelegen kantoorpand.

Het gecontroleerd uitbranden duurt nog enkele uren, meldt de veiligheidsregio. Daarom blijft de weg waar de loods aan ligt voorlopig afgesloten. Aan mensen in de omgeving wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten.