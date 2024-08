Reuters-medewerker die omkwam in Oekraïne was Britse veiligheidsadviseur

Persbureau Reuters heeft gereageerd op de dood van een medewerker in Oost-Oekraïne. Het gaat om een 38-jarige veiligheidsadviseur die met zes collega's verbleef in een hotel in Kramatorsk, meldt het persbureau.

Gisteren meldden de lokale autoriteiten dat het lichaam van een 40-jarige vermiste Britse man na een urenlange reddingsoperatie onder het puin vandaan was gehaald. Dat blijkt nu de 38-jarige Brit Ryan Evans te zijn. Reuters heeft een foto van Evans gedeeld.

Evans, een ex-militair in het Britse leger, werkte sinds 2022 voor Reuters en adviseerde zijn journalisten over veiligheid over de hele wereld: naast Oekraïne, ook in Israël en op de Olympische Spelen in Parijs.

Volgens lokale functionarissen werd het hotel waarin hij zat getroffen door een Russische ballistische Iskander-M-raket. Reuters meldt dat twee andere leden van het team door de aanval in het ziekenhuis zijn opgenomen en dat een van hen werd behandeld voor ernstige verwondingen.

12 journalisten

"We zijn dringend op zoek naar meer informatie over de aanval, onder meer door samen te werken met de autoriteiten in Kramatorsk. We steunen onze collega's en hun families", zegt Reuters in een verklaring.

"We betuigen ons diepste medeleven en onze gedachten aan de familie en dierbaren van Ryan. Ryan heeft zoveel van onze journalisten geholpen bij het verslaan van gebeurtenissen over de hele wereld; we zullen hem vreselijk missen."

Reuters deelde eerder beelden waarop te zien was dat delen van het hotel volledig verwoest waren door de aanval. Volgens Reporters Without Borders zijn er sinds de Russische invasie in februari 2022 twaalf journalisten omgekomen in Oekraïne.

Meermaals aangevallen

Kramatorsk ligt ongeveer twintig kilometer ten westen van de frontlinie, en is de laatste grote stad in de Donbas die nog onder controle is van Oekraïne.

De stad is al meermaals aangevallen door Russische troepen. In 2022 kwamen er tientallen mensen, onder wie vijf kinderen, om het leven na een Russische raketaanval op een druk treinstation. Honderden mensen raakten gewond.