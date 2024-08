Kuijt zakt met Beerschot naar laatste plaats en wijst naar VAR: 'Onrechtvaardig'

Dirk Kuijt en Beerschot verliezen opnieuw in de Belgische competitie. De eerste wedstrijd van de competitie speelde Beerschot nog gelijk, maar deze zondag zag Kuijt zijn elftal voor de vierde achtereenvolgende keer verliezen: 1-0 van Standard Luik.

De trainer promoveerde vorig seizoen met zijn team naar het hoogste niveau, maar vooralsnog blijven de successen uit.

Verdediger Brian Plat van Beerschot kreeg na een uur spelen een directe rode kaart. Standard Luik scoorde in de 72e minuut uit een strafschop van Soufiane Benjdida.

"Of ik hiervan baal? Ik wil het niet hebben over balen, ik wil het hebben over onrechtvaardigheid", zei Kuijt na de wedstrijd tegen Belgische media.

'Makkelijke' rode kaart

"Ik kan met veel goed omgaan, zeker met verlies. Ik heb vaker verloren dan gewonnen in mijn carrière. Maar met onrechtvaardigheid heb ik veel moeite."

De trainer doelt daarmee op de makkelijk gegeven rode kaart voor Plat. "De ploeg werkt heel de week heel hard om de eerste zege van het seizoen te pakken, en dan heeft één beslissing van bepaalde mensen (de VAR en de scheidsrechter, red.) zo'n grote invloed."

Plat kreeg in eerste instantie geel, maar door het ingrijpen van de VAR kreeg de speler toch een rode kaart. "De beslissing was allesbepalend. En daar heb ik moeite mee. Mijn gevoel van onrechtvaardigheid heerst."

"Ik begrijp werkelijk niet waarom de VAR ingrijpt. De VAR is in het leven geroepen om beslissingen te nemen die wij niet zien. Dan vraag ik me af: zitten er in de VAR-room wel mensen die het voetbal goed lezen? En is het dan ook een hulpmiddel?"