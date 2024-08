Eén dode na instorten grot in IJsland, zoektocht naar twee vermisten gestaakt

In het zuidoosten van IJsland is één toerist omgekomen nadat een ijsgrot was ingestort. Een tweede toerist is ernstig gewond geraakt, maar verkeert volgens de lokale politie in een stabiele toestand. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis in de hoofdstad Reykjavik gebracht.

Twee andere mensen zijn nog vermist. De politie meldt op Facebook dat de zoekactie door de duisternis is gestaakt en weer wordt hervat als het licht wordt. Het is in het donker te gevaarlijk om verder te zoeken, aldus de politie.

De slachtoffers horen bij een groep van 25 toeristen die onder begeleiding van een gids de gletsjer Breidamerkurjokull bezochten. De nationaliteiten van de toeristen zijn niet bekendgemaakt.

Gletsjerlagune

Eerder vandaag zochten ruim honderd reddingswerkers naar de vermiste personen. "Alles gebeurt min of meer met de hand. Het is zeer ingewikkeld om uitrusting op de plek van het ongeluk te krijgen", meldde de politie toen.

De gletsjer waar het ongeluk gebeurde, ligt in de buurt van de gletsjerlagune Jokulsarlon, een van de populairste toeristische bestemmingen van IJsland.