Is er in 2026 nog een Nederlandse grand prix? 'Nog huiswerk te doen'

De race is afgevlagd, het circuit van Zandvoort stroomt leeg. De teams pakken de boel in en maken zich op voor de verplaatsing naar Monza. Over een jaar keert de Formule 1 terug in de Noord-Hollandse duinen, want ook in 2025 staat Zandvoort op de racekalender.

Daarna loopt het huidige contract af. Is er in 2026 nog een Nederlandse grand prix? De vraag hangt boven de paddock, een definitief antwoord is er nog niet.

'Overtuigd dat Zandvoort toekomst heeft'

Formule 1-topman Stefano Domenicali gaf in gesprek met De Telegraaf een positief signaal af. "Ik ben ervan overtuigd dat deze plaats een toekomst heeft. Dat verdienen ze hier." Volgens Domenicali is het geen optie dat de F1 Zandvoort na volgend jaar links laat liggen.

Robert van Overdijk, directeur van het circuit, is blij met zijn woorden. "We zijn er trots op dat hij zegt dat hij er heilig van overtuigd is dat het doorgaat na 2025." Een definitief akkoord is er alleen nog niet. "Er is nog huiswerk te doen", zegt Van Overdijk.