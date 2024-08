Bijlow in tranen bij afscheid van Feyenoord, dat flirt met Olij: 'Laat het op me afkomen'

Onder de nieuwe trainer Brian Priske verloor Bijlow dit seizoen de concurrentiestrijd met Timon Wellenreuther. Hij vertrekt uit De Kuip als reservedoelman. Morgen vliegt Bijlow naar Engeland om de transfer af te ronden.

Olij

Feyenoord moet door zijn overstap op zoek naar een nieuwe doelman en heeft zijn oog laten vallen op Nick Olij, de huidige keeper van Sparta.

Volgens Olij is een transfer nog niet aanstaande. "Ik heb geen idee of dit mijn laatste wedstrijd voor Sparta was. Feyenoord heeft wel contact gezocht met mijn zaakwaarnemer, maar nog niet met de club."