Norris voelt in Zandvoort wat hij nog niet eerder voelde: 'Nu echt het snelste team'

Teambaas Stella kijkt wel naar de ranglijst. "In het constructeurskampioenschap was de spanning voor deze race al aanwezig", zegt hij strijdbaar. "Voor het rijderskampioenschap concentreren we ons op het feit dat het mogelijk is. We spreken dat ook tegen elkaar uit. We moeten erin blijven geloven."

Maar of McLaren vanaf nu de Red Bull overal kan verslaan? "Het verschilt per circuit. Dankzij de updates kunnen we nu een grotere rol van betekenis spelen, ook op de circuits waar Red Bull de afgelopen tijd sneller was dan wij."

"We denken dat onze auto in de huidige configuratie niet snel genoeg is om op elke circuit de snelste te zijn. Daarom hebben we nog meer updates gepland voor de rest van het seizoen."