Liverpool wint bij thuisdebuut Slot, coach wordt nu al luid toegezongen

Slot koos tegen Brentford voor dezelfde formatie als die waarmee hij vorige week tegen Ipwich Town aan de succesvolle tweede helft begon. Dat wil zeggen met Ibrahima Konaté ten koste van Jarell Quansah in het centrum van de verdediging.

In een controlerende rol op het middenveld kreeg Ryan Gravenberch opnieuw een basisplaats van Slot en uiteraard stond ook aanvoerder Virgil van Dijk aan de aftrap. Cody Gakpo moest opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank.

De grote concurrent van Gakpo op de linksbuitenpositie, Luis Díaz, vond al in de 13de minuut het net. De Colombiaan schoot de bal snoeihard in de hoek. De thuisploeg was veel beter en kreeg nog flink wat kansen, maar Brentford-doelman Mark Flekken lag vaak uitstekend in de weg.