Huisartsen gaan richtlijn voor pijnbestrijding bij plaatsen spiraal toch herzien

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gaat toch opnieuw kijken naar de richtlijnen voor pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraaltje. Eerder deze week gaf het NHG nog aan dat er geen veranderingen zouden komen, maar na discussie in de media de afgelopen dagen is nu toch besloten om de richtlijnen te herzien.

"Wij kunnen nog niet concreet zeggen wanneer de herziening dan afgerond zal zijn en kunnen ook nog geen uitspraken doen wat de wijzigingen zijn. Maar pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal is een van de onderwerpen waar opnieuw naar gekeken gaat worden", zegt een woordvoerder van NHG tegen persbureau ANP.

Ernstige pijn

Vrouwen kunnen ernstige pijn ervaren bij het plaatsen van een spiraaltje. Op dit moment wordt alleen het gebruik van naproxen en paracetamol tegen de pijn geadviseerd. Hier kwam in het voorjaar veel kritiek op, omdat dit niet voor iedereen voldoende is.

Verschillende vrouwen deelden hun ervaringen met het plaatsen van een spiraal op Cycle, een online gemeenschap over het vrouwelijk lichaam. De 45-jarige Annemieke volgde het NHG-advies op en nam van tevoren naproxen in. "Benen in de vreselijke stangen en daar lig je dan. Ik kreeg nauwelijks aanwijzingen en de plaatsing was echt heel pijnlijk", zegt ze. "Ik moest een uur lang op de bank liggen omdat ik niet op kon staan."

Bij de 25-jarige Jo-Ann gaf het inbrengen van het spiraaltje een korte pijn. "Onprettig, maar lang niet zo erg als de hele die mijn vriendinnen hadden beschreven."

Dat de richtlijn ondanks de negatieve ervaringen van vrouwen in eerste instantie niet werd herzien, komt volgens stichting Ava doordat pijn bij vrouwen is genormaliseerd in Nederland. Stichting Ava is de Nederlandse belangenorganisatie voor anticonceptie en abortus.

Advies aangepast in Amerika

In de VS is het advies over de procedure voor het plaatsen van een spiraaltje deze maand aangepast. De gezondheidsdienst CDC informeert artsen nu hoe ze hun patiënten kunnen adviseren over pijnbestrijding. Daarbij suggereert de dienst ook nieuwe pijnstillende opties, zoals bepaalde gels of sprays, die de pijn kunnen verzachten.

Het NHG stelt dat tijdens de laatste herziening van de richtlijn, in april 2023, onvoldoende bewijs was over de voor- en nadelen van zulke lokale pijnstillingsmethodes. Toch blijkt ook uit Nederlands onderzoek dat gebruik van pijnstillende gel een veelbelovende optie is.