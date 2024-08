Midden-Oosten opnieuw op scherp na grootschalige aanvallen Israël en Hezbollah

Een eerste vergeldingsaanval, zo noemde Hezbollah de enkele honderden rakketten en drones die vannacht werden afgevuurd op Israël. De schade bleef beperkt: Israël heeft naar eigen zeggen de projectielen onderschept en een grote aanval afgewend. Vannacht bombardeerde het Israëlische leger "uit voorzorg" tientallen plekken in Libanon.

Het was wachten op een reactie van Hezbollah, nadat Israël vorige maand opperbevelhebber Fuad Shukr had geliquideerd in de Libanese hoofdstad Beiroet. De aanval werd vannacht door Hezbollah aangekondigd, waarna Israël de noodtoestand in het land afkondigde en bombardementen uitvoerde. Volgens Israël zijn daarbij duizenden raketten vernietigd.

In Israël zelf gaat het dagelijks leven grotendeels door, maar de regio staat opnieuw op scherp. Weliswaar bestoken Israël en Hezbollah elkaar al sinds oktober bijna dagelijks met raketten, maar deze aanvallen waren veel grootschaliger dan voorheen. Hezbollah zegt dat met deze aanval de "eerste fase" voltooid is, wat zou betekenen dat er nog meer zullen volgen.

Wraakacties

Daarmee wil Hezbollah de druk opvoeren, ziet historicus Peter Malcontent, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. "Het kan een waarschuwing zijn naar Israël toe om tot een akkoord te komen, en dat er daarna geen wraakactie meer zal komen." Op de achtergrond lopen de onderhandelingen tussen Israël en Hamas voor een staakt-het-vuren.