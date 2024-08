Afscheid van Aboutaleb, die Rotterdammer blijft: 'Dat hebt u van mij gemaakt'

Hij heeft nog een paar weken te gaan, maar vandaag heeft Rotterdam alvast afscheid genomen van Ahmed Aboutaleb. Ruim 15 jaar was hij burgemeester van de Maasstad, op 1 oktober gaat de ambtsketen af. "Maar als Rotterdammer blijf ik, dat hebt u van mij gemaakt."

Voor de gelegenheid was er vanmiddag een gratis festival in het Park onder de Euromast. Een middag vol muziek, dans, sportactiviteiten en workshops waar de 'beste burgemeester ter wereld' honderden handen schudde en talloze briefjes en tekeningen kreeg toegestopt.

Aan het eind van het evenement nam Aboutaleb zelf ook het woord. Maar niet voordat Lee Towers, die eigenlijk al was gestopt met zingen, in zijn gouden microfoon You'll never walk alone voor hem zong.

Aboutaleb toonde zich dankbaar. "U heeft mij gesteund, u heeft mij verrijkt met ideeën, u heeft mij gecorrigeerd als ik niet het juiste zei of vond. Daarvoor neem ik mijn petje af." Ook stond zijn toespraak bol van loftuitingen over Rotterdam. "Een stad waar je de hele wereld kunt ontmoeten, waar kansen liggen, en waar een migrant burgemeester kan worden." Hij blijft dan ook in de stad wonen.

Een adviesje en een verzoek

Tot slot had hij nog "een klein adviesje en een verzoek". Dat 'adviesje' was een pleidooi voor solidariteit. "Verdeeldheid verzwakt. Verbondenheid geeft kracht."

Burgemeester Aboutaleb wordt opgevolgd door oud-minister Carola Schouten. Over haar ging zijn verzoek. "Zij is een fantastisch mens met een mooi hart. Ga om haar heen staan, en maak van haar zo snel mogelijk een Rotterdamse burgemeester."