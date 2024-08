Polsstokhoogspringer Duplantis doet het weer: tiende wereldrecord met 6,26 meter

Mede door de Amerikaan Sam Kendricks en Emmanouil Karalis uit Griekenland, die beiden ook over exact zes meter sprongen, had Duplantis meer nodig voor de overwinning in het Diamond League-circuit.

Kendricks ging in drie pogingen echter niet over 6,08, Karalis bedankte nadat hij als eerste Griek de barrière van zes meter had geslecht en daarmee het 29ste lid van de 'zes meter club' werd. Zoals gebruikelijk waren daarna alle ogen gericht op Duplantis.