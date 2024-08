Verstappen ziet Norris dichterbij kruipen: 'Wel alarmerend, maar geen paniek'

Verstappen haalde Norris bij de start in, maar kon zijn eerste plaats maar dertien rondes behouden. Toen was de McLaren achter hem niet meer te temmen.

"Ik wist dat we niet zomaar zouden winnen, ook met deze prima start", zei Verstappen. "Tijdens de race zijn we niet de snelste en dan weet je dat het moeilijk gaat worden."

De auto van Verstappen, de RB20, is gedurende het seizoen steeds moeilijker te controleren. "Het probleem was het hele weekend hetzelfde: van de eerste training tot en met de race. Het is moeilijk er precies de vinger op te leggen, maar de auto is niet in balans."

Horner

Ook teambaas Christian Horner vond dat Verstappen prima presteerde in zijn thuisrace. "Max reed heel volwassen. Daardoor sleepte hij het resultaat over de streep dat hij nodig had. Er zijn dit jaar al zeven verschillende grands prix-winnaars geweest. Je moet soms gewoon zorgen dat je veel punten pakt."

Ook Horner weigert op de paniekknop te drukken. "We hebben een goede buffer, maar anderzijds kan dat ook snel verdampen. We worden er niet bang van, maar het brengt wel focus en besef dat we zaken nu in orde moeten krijgen."

Volgende week wacht Red Bull de GP in Monza. Daarna staan er twee straatraces op het programma, in Azerbeidzjan en Singapore.

Vorig jaar had Verstappen het daar - in een geweldige auto - behoorlijk zwaar. "We bereiden ons nu al voor op die races", zei Horner. "Norris rijdt goed en met zelfvertrouwen. Wij moeten nu met een antwoord komen."