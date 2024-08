Willem II behoudt ongeslagen status na gelijkspel tegen Heracles

De Keersmaecker was even later ook verdedigend belangrijk voor Heracles. De aanvoerder van de Almeloërs was een belangrijke sta-in-de-weg bij een schot van Cisse Sandra. Via De Keersmaecker leverde Sandra's schot geen doelpunt maar een hoekschop op. Sandra ontpopte zich tot gevaarlijkste speler aan Willem II-kant. Zijn tweede poging ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

Twee doelpunten snel na elkaar

Ondanks een opleving aan Tilburgse kant, was het toch Heracles dat in eigen huis op voorsprong kwam na ruim een halfuur spelen. Juho Talvitie rukte op, betrok Mario Engels in de aanval, kreeg de bal terug en mikte de bal langs doelman Didillon-Hödl tussen de palen.

Heracles kon echter niet lang genieten van de voorsprong, want enkele minuten later knalde Jesse Bosch, de aanvoerder van Willem II, de gelijkmaker tegen de touwen.

Na rust was de eerste grote kans voor Heracles. Talvitie haalde hard uit van buiten de zestien, maar Didillon-Hödl stompte de bal weg. Engels kreeg de bal vervolgens voor zijn voeten en kon uithalen voor open doel, maar raakte de lat.

Ook Shiloh 't Zand waagde een poging van afstand. De bal zwabberde verraderlijk, maar de Willem II-keeper was alert.