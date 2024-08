Dankzij bevrijdende goals Adekanye en Stokkers pakt Go Ahead tegen RKC eerste zege

Go Ahead Eagles heeft de eerste punten van dit seizoen in de wacht gesleept. De ploeg van coach Paul Simonis won in de Adelaarshorst met 2-0 van RKC Waalwijk, dat door een vroege rode kaart voor Yassin Oukili lang met tien man speelde.

Beide teams begonnen de wedstrijd in Deventer met nul punten op zak na twee speelrondes. De Eagles hadden zelfs nog helemaal niet gescoord. Het wachten op de eerste goal duurde niet lang. Al in de derde minuut was Bobby Adekanye trefzeker.