Deens nertsenverbod na zorg over mutatievirus

In Denemarken moeten alle nertsenhouders per direct sluiten. Aanleiding voor de landelijke sluiting is een nertsen-variant van het coronavirus die bij mensen is aangetroffen en volgens het Deense Vaccinatie-Instituut mogelijk resistent is voor komende vaccins. De sluiting van alle nertsenfarms is een zware klap voor Denemarken, de grootste nertsenproducent ter wereld.

Het epicentrum van de nertsenbesmetting ligt in het uiterste noorden van Denemarken, waar zeven gemeenten op slot zijn gegaan. Daar wordt politie ingezet om alle nertsenhouderijen te ruimen en van de buitenwereld af te sluiten. Maar ook in andere delen van het land is het ruimen begonnen.

Nertsenfokker Hans Jeppesen bevindt zich in het Zuid-Deense dorpje Fjenneslev en ook hij moet al zijn dieren doden. Samen met zijn vader probeert hij nu om binnen tien dagen alles af te sluiten en zo een extra "ruimings-compensatie" te krijgen. De pels van de dieren mag hij nog wel verkopen, daarna wordt alles afgesloten.

Niet zomaar oppakken

Voorlopig geldt het Deense nertsenverbod voor twee jaar, maar nertsenhouders zijn het er over eens dat dit het einde van de nertsenindustrie betekent. "We hebben tien jaar gestoken in de foklijn van deze nertsen: ze zijn groot, zitten goed in hun vacht en hebben korte haartjes", zegt Jeppesen, terwijl hij met zijn handschoen over de witte pels van een dode mink strijkt. "Dit beroep kun je niet zomaar weer oppakken, al mijn toekomstplannen zijn in duigen gevallen."

Bekijk hier de reportage van Rolien Créton: